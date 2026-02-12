Verso Pisa-Milan serata di gala con sorpresa | divisa total black con croce dorata

Questa sera all’Arena Garibaldi si gioca un match speciale. Il Pisa Sporting Club scende in campo con una divisa total black, decorata da una croce dorata, per l’anticipo della 25ª giornata di Serie A contro l’AC Milan. Una scelta che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, in una serata che promette di essere ricca di emozioni.

Venerdì 13 febbraio lo Sporting Club affronterà i rossoneri con il quarto kit, pensato per esaltare il simbolo della città Una notte importante all'Arena Garibaldi, una maglia speciale per il Pisa Sporting Club che affronterà nell’anticipo della 25° giornata della Serie A l’AC Milan. Per una gara che ritorna sotto la Torre dopo 35 anni (l’ultima volta fu il 14 aprile 1991) i nerazzurri scenderanno in campo con una divisa total black, nella quale risplende la croce pisana, una delle caratteristiche storiche della città e del senso di appartenenza dei tifosi. Firmata Adidas, sponsor tecnico ufficiale del Pisa SC, la quarta maglia della stagione 2025-2026, che sarà utilizzata soltanto in questa gara, sarà in vendita da venerdì 13 febbraio (ore 10) presso lo Store Ufficiale di via Oberdan (Borgo Largo) e on-line sulla piattaforma del club.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Pisa Milan

Ultime notizie su Pisa Milan

