Gerardo Adesso 51 anni morto mentre lavorava nei boschi | disposta l'autopsia Lutto nel Salernitano

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il taglialegna è morto in circostanze ancora da chiarire mentre lavorava in Basilicata. Lutto a Polla, cittadina della provincia di Salerno, dove il 51enne viveva e dove era molto conosciuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

