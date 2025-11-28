Gerardo Adesso 51 anni morto mentre lavorava nei boschi | disposta l'autopsia Lutto nel Salernitano
Il taglialegna è morto in circostanze ancora da chiarire mentre lavorava in Basilicata. Lutto a Polla, cittadina della provincia di Salerno, dove il 51enne viveva e dove era molto conosciuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
