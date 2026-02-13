Saul Nanni, l’attore italiano noto per il suo sorriso dolcissimo e gli occhi magnetici, sarà ospite per la prima volta a ‘Verissimo’ sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, per parlare della sua carriera in ascesa e della relazione con la fidanzata, che ha sempre mantenuto lontana dai riflettori.

Occhi magnetici e sorriso dolcissimo: Saul Nanni è uno degli attori più promettenti della sua generazione e sabato 14 febbraio sarà per la prima volta a ‘Verissimo’, ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Saul Nanni: chi è. Nato a Bologna il 4 febbraio 1999, cresce a San Lazzaro di Savena insieme ai fratelli Gioele e Aurora e ai suoi genitori, entrambi medici. Ha frequentato il liceo scientifico, prima al Liceo Galvani e poi all’Istituto Sant’Alberto Magno, entrambi a Bologna. La carriera. La passione per la recitazione lo porta a trascorrere un periodo a Los Angeles e in Italia, dopo qualche comparsa secondaria, prende parte a pellicole importanti come ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, ‘Sotto il sole di Riccione’, ‘Love & Gelato’ e alle fiction ‘Made in Italy’ e ‘I ragazzi dello zecchino d’oro’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Saul Nanni, ospite a ‘Verissimo’. Fidanzata e e carriera dell’attore italiano che piace anche a Hollywood

