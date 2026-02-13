Chi è la biatleta olimpica | il ritratto

La biatleta olimpica Valentina Rossi è al centro delle cronache dopo essere risultata positiva a un controllo antidoping effettuato poche settimane prima dei Giochi di Milano-Cortina 2026, sollevando un’onda di polemiche tra gli addetti ai lavori.

Il primo caso di doping ha scosso i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, quando mancavano pochi giorni all’inizio della kermesse a cinque cerchi. Sotto accusa è finita Rebecca Passler, 24enne di Anterselva, convocata per far parte della selezione azzurra nelle gare di biathlon. La biatleta è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell’aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. In pratica la stessa sostanza che nel 2017 costò una squalifica di due mesi alla tennista Sara Errani. Sospesa in via cautelare l'azzurra ha vinto il ricorso ed è stata riammessa ai Giochi il 13 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina, Holm Laegreid, il biatleta norvegese, ha fatto una confessione inaspettata durante una trasmissione televisiva.

Tommaso Giacomel è un biatleta italiano che sta emergendo nella Coppa del Mondo, distinguendosi per le sue prestazioni.

