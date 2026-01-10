Chi è Tommaso Giacomel il biatleta che sta dominando la Coppa del Mondo che un azzurro non ha mai vinto

Tommaso Giacomel è un biatleta italiano che sta emergendo nella Coppa del Mondo, distinguendosi per le sue prestazioni. Con una carriera in crescita, si sta affermando come uno dei protagonisti di questa disciplina. A meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il suo percorso rappresenta un punto di svolta per il biathlon italiano.

Tommaso Giacomel non si ferma più, doppietta e primato in Coppa del Mondo - Per il venticinquenne trentino si tratta del quarto successo stagionale, il terzo consecutivo dopo la mass start di Annecy ... sportal.it

“ `, ” Tutta la gioia di Tommaso Giacomel dopo la vittoria nell’inseguimento a Oberhof L’ultimo italiano a essere primo nella classifica generale fu Johann Passler nel marzo 1988 #Biathlon x.com

Inarrestabile Tommaso Giacomel che dopo aver trionfato nella 10 km sprint maschile, continua il suo Momento magico in quel di Oberhof, andando a vincere anche la 12.5 km pursuit. Per Tommy, considerando l'ultima gara vinta nel 2025 nella tappa francese - facebook.com facebook

