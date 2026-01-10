Chi è Tommaso Giacomel il biatleta che sta dominando la Coppa del Mondo che un azzurro non ha mai vinto
Tommaso Giacomel è un biatleta italiano che sta emergendo nella Coppa del Mondo, distinguendosi per le sue prestazioni. Con una carriera in crescita, si sta affermando come uno dei protagonisti di questa disciplina. A meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il suo percorso rappresenta un punto di svolta per il biathlon italiano.
A meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Tommaso Giacomel è il nome che ha cambiato lo status del biathlon italiano. Tre vittorie consecutive, pettorale giallo e leadership nella Coppa del Mondo: l'Italia arriva ai Giochi potendo puntare in alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
