Chi è Holm Laegreid il biatleta che ha confessato di aver tradito la fidanzata in diretta tv

Questa mattina, Holm Laegreid, il biatleta norvegese, ha fatto una confessione inaspettata durante una trasmissione televisiva. Ha ammesso di aver tradito la fidanzata, una notizia che ha sorpreso tutti. Fino a ora, si erano visti solo gesti romantici e proposte di matrimonio pubbliche, ma nessuno si aspettava questa rivelazione. L’atleta ha parlato senza nascondere le sue colpe, lasciando il pubblico e i media senza parole.

In tivù si erano viste dichiarazioni e proposte di matrimonio da parte di sportivi. Mai l’ammissione di un tradimento. È successo però a Milano-Cortina: il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid, dopo aver vinto il bronzo nella 20 km, ha infatti confessato (in lacrime) a bordo pista di aver tradito la sua fidanzata e di essere molto triste nonostante il podio olimpico conquistato ad Anterselva. NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics. Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life. 🔗 Leggi su Lettera43.it

