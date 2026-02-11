Chi è Holm Laegreid il biatleta che ha confessato di aver tradito la fidanzata in diretta tv

Questa mattina, Holm Laegreid, il biatleta norvegese, ha fatto una confessione inaspettata durante una trasmissione televisiva. Ha ammesso di aver tradito la fidanzata, una notizia che ha sorpreso tutti. Fino a ora, si erano visti solo gesti romantici e proposte di matrimonio pubbliche, ma nessuno si aspettava questa rivelazione. L’atleta ha parlato senza nascondere le sue colpe, lasciando il pubblico e i media senza parole.

In tivù si erano viste dichiarazioni e proposte di matrimonio da parte di sportivi. Mai l’ammissione di un tradimento. È successo però a Milano-Cortina: il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid, dopo aver vinto il bronzo nella 20 km, ha infatti confessato (in lacrime) a bordo pista di aver tradito la sua fidanzata e di essere molto triste nonostante il podio olimpico conquistato ad Anterselva. NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics. Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi è Holm Laegreid, il biatleta che ha confessato di aver tradito la fidanzata in diretta tv Approfondimenti su Holm Laegreid Il ghiaccio nel cuore di Sturla Holm Laegreid: vince la medaglia e confessa il tradimento della fidanzata in diretta Tv Sturla Holm Laegreid si aggiudica la medaglia ad Anterselva, ma il suo momento di gloria viene oscurato da una confessione inaspettata. Il biatleta norvegese Lægreid ha vinto il bronzo e già che c’era ha confessato un tradimento in diretta tv. Piangendo (VIDEO) Sturla Holm Lægreid, il biatleta norvegese, ha conquistato il bronzo in gara e, inaspettatamente, ha deciso di confessare un tradimento in diretta televisiva. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Holm Laegreid Argomenti discussi: Sturla Holm Laegreid confessa il tradimento in diretta, subito dopo aver vinto un bronzo olimpico; 'Ho tradito la donna della mia vita': Laegreid shock in tv dopo la medaglia; La confessione di un tradimento in diretta, subito dopo aver vinto un bronzo olimpico; Sturla Holm Lægreid, il bronzo poi la confessione: Ho tradito la mia fidanzata. La discutibile scelta di Sturla Holm Lægreid: ha davvero senso usare le Olimpiadi per chiedere perdono per un tradimento?Sfogo incredibile a Milano-Cortina 2026: Sturla Holm Lægreid conquista il bronzo nel biathlon e confessa in lacrime il tradimento alla compagna. Un «suicidio sociale» in diretta tv per chiedere perdon ... cosmopolitan.com Sturla Holm Laegreid, chi è: Ho tradito la mia fidanzata/ Le sono stato infedeleSturla Holm Laegreid vince il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina e confessa: Ho tradito la mia fidanzata ... ilsussidiario.net Radio Deejay. . Sturla Holm Laegreid conquista il terzo posto nel biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e in diretta tv sorprende tutti: tra i ringraziamenti e l’emozione per la sua prima medaglia olimpica, ammette di aver tradito la donna che lui definisc - facebook.com facebook Il norvegese Sturla Holm Laegreid, dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella 20 km maschile di biathlon, si è messo a piangere durante un'intervista con l'emittente norvegese ma, col senno di poi, non era solo emozione per il risultato. Infatti il 28enne, al t x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.