Caso Epstein nei file anche i ringraziamenti inviati da Woody Allen e dalla moglie Soon-Yi

Nei file pubblici relativi a Jeffrey Epstein, spuntano anche i messaggi di ringraziamento di Woody Allen e di sua moglie Soon-Yi. Entrambi sono citati più volte nei documenti che vengono ora resi disponibili, confermando il loro coinvolgimento e le loro frequentazioni con il criminale. La vicenda riprende così una nuova piega, con dettagli che potrebbero riaccendere vecchie polemiche.

Il regista e consorte compaiono svariate volte nei documenti che sono stati resi pubblici e appartenenti al criminale morto in carcere nel 2019. Tra i milioni di file legati a Jeffrey Epstein sono emerse anche manifestazioni di apprezzamento da parte di Woody Allen e della moglie Soon-Yi Previn nei confronti del criminale, espresse in alcune mail. Le mail inviate da Previn sono state scoperte tra i file di Epstein pubblicati dal Dipartimento della Giustizia. Woody Allen è uno dei tanti nomi conosciuti che sono stati associati a Jeffrey Epstein nel corso degli ultimi anni e l'incredibile mole di file che il Dipartimento di Giustizia sta svelando negli ultimi tempi confermerebbe il suo legame con Epstein. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

