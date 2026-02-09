Gravità dell' infortunio di Chelsea Green rivelata

Chelsea Green sta meglio di quanto si pensasse all’inizio. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un infortunio meno grave, con possibili effetti limitati sui suoi programmi. La wrestler è stata subito soccorsa e ora si trova in fase di recupero, senza rischiare complicazioni serie. La speranza è di vederla di nuovo in azione presto.

Nuovi elementi sulla situazione di Chelsea Green delineano una condizione meno grave di quanto apparso inizialmente, con potenziali effetti contenuti sui programmi futuri del wrestling. Le indicazioni disponibili indicano un recupero rapido e nessun danno strutturale rilevante, nonostante l'assenza dall'ultimo evento di riferimento. Secondo Dave Meltzer, riportato nell'aggiornamento quotidiano del Wrestling Observer, non sono presenti fratture; è stato rilevato un livido evidente, ma la lesione non mostra segni di danno osseo. Green ha saltato lo show della AAA di ieri sera perché alle prese con l'infortunio.

