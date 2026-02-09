Gravità dell' infortunio di Chelsea Green rivelata

Da mondosport24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chelsea Green sta meglio di quanto si pensasse all’inizio. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un infortunio meno grave, con possibili effetti limitati sui suoi programmi. La wrestler è stata subito soccorsa e ora si trova in fase di recupero, senza rischiare complicazioni serie. La speranza è di vederla di nuovo in azione presto.

Nuovi elementi sulla situazione di Chelsea Green delineano una condizione meno grave di quanto apparso inizialmente, con potenziali effetti contenuti sui programmi futuri del wrestling. Le indicazioni disponibili indicano un recupero rapido e nessun danno strutturale rilevante, nonostante l’assenza dall’ultimo evento di riferimento. Secondo Dave Meltzer, riportato nell’aggiornamento quotidiano del Wrestling Observer, non sono presenti fratture; è stato rilevato un livido evidente, ma la lesione non mostra segni di danno osseo. Green ha saltato lo show della AAA di ieri sera perché alle prese con l’infortunio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

gravit224 dell infortunio di chelsea green rivelata

© Mondosport24.com - Gravità dell'infortunio di Chelsea Green rivelata

Approfondimenti su Chelsea Green

WWE: Chelsea Green fuori da AAA ma l’infortunio non è grave, stop breve previsto

Chelsea Green si ferma per un infortunio che non sembra grave.

Brignone dubita della gravità dell'infortunio di Vonn: "Con un problema serio non sarebbe in gara

Federica Brignone torna alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con tanta determinazione, ma non si fida troppo dell’infortunio di Lindsey Vonn.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chelsea Green

Argomenti discussi: Ahi, Almqvist! Brutto stop: lesione di alto grado ai flessori; Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma; Milan, Saelemaekers non salterà solo la partita contro il Bologna: le novità sull'infortunio; Di Lorenzo crac e Conte sbotta: Il calcio muore.

gravità dell infortunio diInfortunio Di Lorenzo, Ferretti: Sua distorsione ha decorso più rapido! Oggi più facile farsi male, ecco perché…A Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Ferretti, ex ... ilnapolionline.com

gravità dell infortunio diParla l'allenatore USA Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul drammaQuesto era il piano di Lindsey Vonn: dopo la rottura del legamento crociato, l'americana voleva presentarsi al via della discesa olimpica e giocarsi una medaglia. La sua gara, però, è durata solo poch ... bluewin.ch

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.