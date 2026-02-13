Gwyneth Paltrow ha scelto di sottoporsi alla plasmaferesi terapeutica, un trattamento wellness molto discusso, per eliminare le tossine e alleviare alcuni disturbi cronici, come ha spiegato lei stessa al Daily Mail. La scelta dell’attrice, nota per le sue pratiche di benessere alternative, ha attirato l’attenzione perché questa terapia, spesso criticata dagli esperti, viene praticata in modo sempre più diffuso tra le celebrity.

G wyneth Paltrow torna a far parlare di sé. L’attrice, secondo quanto riporta il Daily Mail, ha raccontato di essersi sottoposta a un controverso trattamento wellness per «rimuovere le tossine» e affrontare disturbi cronici: la plasmaferesi terapeutica. E ha spiegato che cinque sedute alle quali si è sottoposta a Chicago le sono costate 50mila dollari. Ma che cos’è davvero la plasmaferesi? Come funziona? E soprattutto: a cosa serve, secondo la scienza? Ansia? I consigli di Gwyneth Paltrow: respirare, passeggiare e. urlare contro i cespugli X Leggi anche › Gwyneth Paltrow e il suo segreto anti-age per capelli sempre lucenti? Un rituale di head spa giapponese › Gwyneth Paltrow tra ansia e pensieri intrusivi: «La mia salvezza è la famiglia» Che cos’è la plasmaferesi terapeutica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che cos'è questa tecnica? E serve davvero? Tutto quel che c'è da sapere

Approfondimenti su che tecnica

La Fontana di Trevi diventa a pagamento dal 2 febbraio.

La domenica del 8 febbraio, negli Stati Uniti, si gioca la finalissima del campionato di football americano.

CICCIOGAMER, COSA COMBINI... Reaction con Franchino e Trono [#1591.3]

Ultime notizie su che tecnica

Argomenti discussi: Ma cos’è questa crisi?; Che cos'è il bluewashing e come ci inganna sulla sostenibilità idrica; Cos’è questa storia degli atleti che si iniettano acido ialuronico nel pene per saltare meglio; Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo.

Cos’è questa storia del manga che predice le catastrofi (e che sta facendo crollare il turismo in Giappone)Cosa succede quando un manga diventa una sorta di oracolo moderno? È quello che sta accadendo con Watashi ga mita mirai, opera dell’enigmatica Ryo Tatsuki, che da settimane è al centro di un caso ... greenme.it

Il 3 novembre scoppierà la terza guerra mondiale: cos’è questa storia che allarma il web (e cosa c’è di vero)Lui è Sir Richard Shirreff ed è un ex vice comandante supremo della NATO per l’Europa, oggi analista, scrittore e consulente, esperto in strategie. In un’intervista rilasciata al Daily Mail, ha ... greenme.it

La tecnica chirurgica utilizzata, che si chiama "asleep awake asleep", permette di monitorare funzioni cerebrali che altrimenti non potrebbero essere tenute sotto stretto controllo, e di asportare la maggior parte delle cellule malate limitando al minimo i possibili - facebook.com facebook