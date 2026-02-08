La domenica del 8 febbraio, negli Stati Uniti, si gioca la finalissima del campionato di football americano. Mentre in Italia pochi se ne accorgono, dall’altra parte dell’oceano migliaia di tifosi si preparano a seguire la partita, tra prezzi esorbitanti e polemiche sulle spese e sugli eventi collaterali. La febbre del Super Bowl coinvolge milioni di americani, anche se in Italia sono ancora pochi a conoscere i dettagli di questa grande festa sportiva.

A parte la piccola comunità di amanti del football americano, pochi in Italia hanno segnato sul calendario la data di domenica 8 febbraio ma dall’altra parte dell’Atlantico tutti, in un modo o nell’altro, si faranno coinvolgere dalla febbre del Super Bowl. La finalissima che chiude la massacrante stagione della National Football League è l’evento annuale più seguito al mondo, con numeri in termini di ascolti globali secondi solo alla Coppa del Mondo di calcio. Se gli amanti del football sperano in una partita spettacolare tra le due squadre che si sono dimostrate le migliori durante la stagione, il resto degli spettatori sarà più interessato allo spettacolo musicale e alle tante curiosità che circondano questa partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Super Bowl, tutto quel che c’è da sapere: chi si sfida, i prezzi folli e le polemiche

Approfondimenti su Super Bowl

La grande notte del football si avvicina: la sessantesima edizione del Super Bowl si terrà tra poche settimane e già si parla di numeri record di spettatori.

HBO Max arriva in Italia, offrendo una vasta gamma di contenuti tra film, serie e produzioni originali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Super Bowl

Argomenti discussi: Super Bowl, tutto quel che c’è da sapere: chi si sfida, i prezzi folli e le polemiche; Superbowl, oltre un miliardo di introiti, show e tifo: tutta l'America si ferma; All American: cosa sappiamo sullo show di metà gara MAGA di protesta al Super Bowl; Super Bowl 2026, Bad Bunny pronto per l'Halftime Show: So che mi divertirò.

Super Bowl, tutto quel che c’è da sapere: chi si sfida, i prezzi folli e le polemicheDomenica notte l’America sarà davanti al televisore per la finale della Nfl. Tra spot milionari, l’halftime show ci sarà anche spazio per il football. Vediamo tutto quel che c’è da sapere su questo ev ... ilgiornale.it

Meghan Markle torna al Super Bowl con Harry dopo la figuraccia del 2024Meghan Markle potrebbe tornare sugli spalti del Super Bowl dopo la figuraccia del 2024 in cui erano attesi e non si sono presentati ... dilei.it

Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’importanza di restare fedeli alle proprie origini x.com

FOTO | Patriots, Seahawks e Bad Bunny, sale la febbre del Super Bowl tra sport e politica. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2026/02/08/patriots-seahawks-e-bad-bunny-sale-la-febbre-del-super-bowl-tra_386ff64d-77f9-48de-9482-68c8 facebook