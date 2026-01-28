Fontana di Trevi a pagamento ticket dal 2 febbraio | tutto quel che c’è da sapere

La Fontana di Trevi diventa a pagamento dal 2 febbraio. Da quella data, i visitatori non residenti dovranno pagare 2 euro per entrare e ammirare il monumento da vicino. Il biglietto sarà valido anche la prima domenica del mese, con orari limitati, lunedì e venerdì dalle 11 in poi. La novità cambia il modo in cui si visita uno dei simboli di Roma, con un biglietto che serve a regolare l’afflusso e a preservare il monumento.

Roma, 28 gennaio 2026 – Cambiamento in arrivo per la fruibilità della Fontana di Trevi. Come annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire dal prossimo 2 febbraio entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 € (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22, i restanti giorni della settimana dalle 9 alle 22. Eccezionalmente, lunedì 2 febbraio, in occasione del primo giorno di apertura, l’orario sarà dalle ore 9 alle ore 22.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

