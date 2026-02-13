Che c' è di male in questo casco?

C'era una volta uno skeletonista di Kiev. Aveva 27 anni e, in occasione della sua terza partecipazione ai Giochi Olimpici, decise di indossare un casco speciale. Non era un casco come un altro: su di esso un'artista, Iryna Prots, aveva inciso le immagini di alcuni atleti ucraini uccisi dall'invasione russa nei quattro anni precedenti. Alcuni di loro (Yevhen Malyshev, Dmytro Sharpar, Pavlo Ishchenko, Kateryna Troian, Volodymyr Androshchuk, Oleksiy Habarov, Ivan Kononenko, Andriy Kutsenko, Oleksiy Lohinov, Mykyta Kozubenko, Roman Polishchuk, Andriy Yaremenko, Taras Shpuk, Fedir Yepifanov) erano morti combattendo per difendere la propria terra; altri (Kateryna Diachenko, Viktoriia Ivashko, Mariia Lebid, Dariia Kurdel, Alina Perehudova, Maksym Halinichev, Karyna Bakhur) erano stati vittime dei missili e dei droni di Mosca.