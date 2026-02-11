Un atleta ucraino rischia di essere squalificato durante le Olimpiadi. Vladyslav Heraskevych ha deciso di indossare un casco con un messaggio politico, per ricordare 21 atleti uccisi in guerra dalla Russia. La scelta ha scatenato polemiche: il Comitato Olimpico teme che questa protesta possa disturbare la neutralità dei Giochi. Ora l’atleta aspetta una decisione ufficiale, mentre il suo gesto divide l’opinione pubblica.

Vladyslav Heraskevych vuole usarlo in gara per ricordare 21 atlete e atleti uccisi in guerra dalla Russia, ma rischia di venire espulso dai Giochi L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, uno dei favoriti della gara di skeleton, ha indossato nelle prove dei giorni scorsi un casco che ricorda 21 atlete e atleti ucraini uccisi dopo l’invasione russa del suo paese: vuole usarlo anche per le prove ufficiali e per la gara (giovedì mattina), ma il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) gliel’ha vietato. Il casco non rispetta una regola delle Olimpiadi che proibisce «ogni tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Questo casco ucraino è troppo politico per le Olimpiadi

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà portare una fascia nera come simbolo di solidarietà.

Un atleta ucraino ha deciso di non indossare il casco con i volti dei compagni caduti durante la gara di skeleton a Cortina.

L'ucraino Heraskevych si ribella al Cio, indosserò il casco vietato; Milano Cortina, Ucraina 'sfida' il Cio: Il casco per atleti morti in guerra resta; Olimpiadi 2026, Cio vieta ad atleta ucraino il casco per i caduti; Il casco vietato all'ucraino e la bandierina russa su quello dell'italiano.

