Il 9 gennaio, in radio e sulle piattaforme digitali, sarà disponibile

In radio e in digitale A cquario, il nuovo singolo di Ultimo, segno zodiacale del cantautore. Venerdì 9 gennaio arriva in radio e in digitale A cq uario, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. Ecco spiegato quindi l’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato Ultimo Live Stadi 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario. L’uscita del nuovo singolo accende un faro su quello che si prepara a essere l’anno più importante della carriera di Ultimo, nell’attesa del grande evento live del prossimo anno che si terrà il 4 luglio a Roma, Tor Vergata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Ultimo, in radio arriva il nuovo singolo Acquario



