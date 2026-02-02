Matteo Alieno torna con un nuovo singolo, “Spalle”, in uscita venerdì 6 febbraio. Il cantautore annuncia anche due concerti a Roma e Milano questa primavera. Il brano è disponibile in pre-save da oggi, e segna un nuovo passo nella sua carriera musicale.

Spalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno che anticipa due concerti primaverili a Roma e a Milano. Spalle è il nuovo singolo di Matteo Alieno in uscita venerdì 6 febbraio per Honiro Island Records (Universal Music Italia), da oggi in pre-save. Una canzone dedicata a chi sa proteggere, a chi ci nasconde i mostri e ci chiude gli occhi quando ne abbiamo più bisogno. A chi sa restare, anche nei momenti difficili. Un brano intimo e poetico, da cui lasciarsi abbracciare dolcemente, ultima anticipazione dell’album del cantautore romano in arrivo in primavera e che sarà presentato live in due date speciali: mercoledì 29 aprile al Monk a Roma e giovedì 7 Maggio all’Arci Bellezza a Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Matteo Alieno, il nuovo singolo del cantautore è Spalle

Approfondimenti su Matteo Alieno

Ultime notizie su Matteo Alieno

