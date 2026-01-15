Victoria Cabello il ritorno in tv e la malattia di Lyme | Pechino Express mi ha fatto ritornare la voglia di rimettermi in gioco
Victoria Cabello torna in tv dopo un periodo difficile legato alla diagnosi di malattia di Lyme. La conduttrice ha condiviso come l’esperienza, anche attraverso la partecipazione a Pechino Express, le abbia permesso di ritrovare motivazione e desiderio di mettersi in gioco. Un percorso di rinascita che ha segnato il suo ritorno al mondo dello spettacolo e alla vita quotidiana.
Victoria Cabello ha raccontato del periodo buio nel quale era incorsa durante una vacanza, quando scopriva di essere affetta dalla malattia di Lyme. Stasera la conduttrice sarà ospite a Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari in onda dalle 21:30 su Raitre. L’ex volto di Mtv è stata lontano dal mondo dello spettacolo per un periodo nel quale ha dovuto fare i conti con la malattia di Lyme, seguita da un lungo periodo di riabilitazione. La patologia di origine batterica è originaria da un batterio spiraliforme, la Borrelia burgdoferi, che infesta le zecche e può trasmettere l’infezione agli umani, causando paralisi, problemi cognitivi e difficoltà a parlare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
