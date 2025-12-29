Qual è la città scelta da Chanel Totti per la vacanza di fine 2025

Per celebrare il suo primo anno da maggiorenne, Chanel Totti ha scelto una destinazione speciale per la fine del 2025. La città che ha selezionato rappresenta un luogo di relax e scoperta, ideale per concludere l’anno in modo tranquillo. Quale meta ha scelto la figlia di Francesco Totti? Scopriamolo insieme e quali motivi l’hanno portata a questa scelta.

