Infortuni Fazzari Fater | Su sicurezza sul lavoro ogni anno alzare asticella

Fazzari di Fater sottolinea l'importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro, evidenziando come ogni anno sia necessario aggiornare e migliorare le misure di prevenzione. La costante attenzione e il miglioramento continuo sono fondamentali per tutelare la salute dei lavoratori e garantire ambienti di lavoro più sicuri. Un impegno quotidiano che richiede dedizione e attenzione costante.

Roma, 13 gen. (AdnkronosLabitalia) - Sulla sicurezza sul lavoro "ogni anno dobbiamo rinfrescare il nostro programma e 'alzare l'asticella' perché non possiamo fermarci. Cambia il contesto esterno, cambia quello interno e quindi non possiamo restare fermi. Quest'anno abbiamo lanciato un programma che si chiama 'La tua salute' che rilancia tante cose che avevamo già messo in campo, ma introduce anche aspetti nuovi. La cosa più importante è la prevenzione, e quindi noi siamo felicissimi di lanciare un programma di guida sicura per tutti i nostri colleghi del reparto vendite, insieme a un corso di disostruzione delle vie aeree per tutti.

Infortuni, Fazzari (Fater): "Nostra strategia è 'People First', azzerato indice infortunistico in azienda" - 'La nostra strategia chiave si chiama 'People First' e appunto ha l'obiettivo di creare un'azienda dove le persone, il loro talento, la loro felicità siano al centro del nostro fare impresa. adnkronos.com

'Sicurezza sul lavoro è cultura', sinergia tra Assidal e Fater - "Promuovere una cultura della sicurezza centrata sulla persona, nei luoghi di vita e di lavoro, a partire da strategie concrete, buone prassi e visioni condivise". ansa.it

