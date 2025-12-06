Torino il focus sul momento dei granata | l’immagine di Asllani fotografa un momento difficile

Torino, riflettori sul momento dei granata: lo scatto con Kristjan Asllani diventa simbolo della crisi, il focus Tuttosport oggi propone un approfondimento protagonista in negativo dell’ultima settimana in casa Toro, oggi sicuramente arrabbiato, deluso e soprattutto desideroso di riscatto. L’immagine di Kristjan Asllani che chiede scusa dopo il rigore sbagliato a Lecce fotografa un momento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, il focus sul momento dei granata: l’immagine di Asllani fotografa un momento difficile

Argomenti simili trattati di recente

#SmartCity: Mobilità Aerea Sostenibile: i primi risultati del Progetto MOST (Politecnico di Torino). Focus su eVTOL, droni, sistemi di controllo digitale e la progettazione dei vertiporti. Ne parliamo con Giorgio Guglieri. google.com/search?q=https… Vai su X

Il tour di Esagerat3 fa tappa a Torino! Martedì, 9 dicembre, ti aspettiamo, con Vanessa Capretto e Ella Marciello, per un laboratorio con focus sui comportamenti inconsapevolmente discriminatori e bias inconsci negli ambienti lavorativi. Appuntamento alle 19:3 - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, Lecce-Torino 2-1. La rimonta granata sfuma nel recupero: gol e highlights - u2028Adams riapre la gara, Asllani fallisce il rigore del possibile 2- Lo riporta today.it

Lecce-Torino, Mariani aiutato dal VAR sul rigore ai granata - Per la trasferta in salento, valida per la tredicesima giornata di campionato, il Torino ha incrociato l’esperto arbitro internazionale Maurizio Mariani, che ha diretto la gara con qualche sbavatura e ... Come scrive toro.it

Torino, serve una scossa: Baroni torna da ex a Lecce per rialzare i granata - Dopo il pesante ko con il Como, il tecnico affronta il suo passato al Via del Mare: il Toro cerca punti tra ricordi e immagini del passato. Riporta toro.it

Idea di mercato dall’Atalanta e le scelte col Milan: i temi granata sui giornali - Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: dal calciomercato al campo, ecco tutte le ultime novità ... Come scrive msn.com

DIRETTA/ Fiorentina Torino (risultato finale 1-1): miracolo granata! (19 gennaio 2025) - Avvio della ripresa di questa diretta di Fiorentina Torino, con i viola avanti 1- Come scrive ilsussidiario.net

Torino, occasione Maldini: proposto per gennaio - Può lasciare l’Atalanta in prestito: la società granata valuta il possibile affare per consegnare a Baroni un’alternativa in più in fase offensiva ... Lo riporta tuttosport.com