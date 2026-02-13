Cesare Pisoni si mostra entusiasta dopo il bronzo di Michela Moioli, che ha conquistato la medaglia grazie alla sua determinazione. La motivazione principale è la sua capacità di sorprendere sempre, anche in occasioni importanti come la gara a squadre. Per la competizione in programma, Moioli affronterà la prova insieme a Sommariva, rafforzando così la squadra italiana.

Grande è l’emozione di Cesare Pisoni, il direttore tecnico della Nazionale italiana, dopo il bronzo di Michela Moioli. Un altro pezzo di storia che si scrive su uno snowboard, un altro momento da ricordare in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Queste le parole di Pisoni alla Rai: “ Faccio un po’ fatica a parlare. Michela riesce sempre a stupirci. E’ stata grandiosa, perché abbiamo fatto due ore all’ospedale di Sondalo, ha la faccia che sembra una groviera, però oggi è stata la numero uno. Ha fato un numero. L’obiettivo per lo snowboard italiano era di almeno una medaglia e l’abbiamo ottenuta, ne abbiamo un’altra di gara domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cesare Pisoni: “Michela Moioli riesce sempre a stupirci, nella gara a squadre gareggerà con Sommariva”

Approfondimenti su cesare pisoni

Pisoni, il direttore tecnico della Nazionale italiana di snowboard, ha lodato Moioli dopo il suo bronzo nel cross, raccontando che due giorni fa era in ospedale con lei.

Nel weekend si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con la gara a coppie miste che ha visto protagonisti atleti di alto livello.

Ultime notizie su cesare pisoni

Argomenti discussi: Michela Moioli è caduta durante un allenamento di snowboard cross a Livigno, ma niente di grave per la Campionessa bergamasca • Milano Cortina 2026; L'ukulele, quel dente rotto e una valanga di medaglie: chi è Michela Moioli, fenomeno dello snowboard; Olimpiadi, è il giorno di Michela Moioli. Bene la prima manche di qualifica; Olimpiadi: Snowboard, bronzo per Michela Moioli.

Pisoni, dt Italia: Moioli top, due giorni fa ero in ospedale con lei. E a squadre siamo da oro...Fatte le coppie per il team event di domenica. Il direttore tecnico della Nazionale di snowboard dopo il bronzo di Michela nel cross: L'obiettivo minimo era due medaglie e l'abbiamo raggiunto con Mic ... msn.com

Michela Moioli non finisce mai: terza medaglia nello snowboard in tre diverse OlimpiadiA trent’anni la bergamasca, che ha trascorso la vigilia in ospedale dopo una caduta, conquista il bronzo nello sport delle native digitali. Una carriera immensa. Il dt azzurro Pisoni in lacrime: «Mich ... editorialedomani.it

Maurizio Bormolini la vittoria più bella! Una delle punte della Nazionale di snowboard alpino azzurro, è diventato papà di Vittoria. Bormolini, 31 anni, portacolori dell’Esercito, è una dei favoriti per una medaglia della fortissima squadra diretta da Cesare Pisoni, - facebook.com facebook