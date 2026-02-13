C’era una volta il Residence Puccini Vittoria del Comune in tribunale | Ma sono mancati i controlli

C'era una volta il Residence Puccini. Nato per ospitare temporaneamente studenti e lavoratori, è stato poi trasformato in un ufficio collocamento di sfrattati e fragili. Le famiglie pagavano un affitto e in più il Comune versava una sorta di rimborso alla proprietà dell'immobile. Fino al 2017, quando la Giunta Di Stefano bloccò i pagamenti per gli ultimi 9 nuclei. A quel punto l'operatore, Immobiliare CZ srl, ha iniziato a emettere fatture per 447.678 euro oltre interessi (solo l'ultima di 41.800 euro) e l'ente ad avviare un procedimento per inadempimento. In mezzo lo sfratto e una prima vittoria del municipio al Tar nel 2024 (sentenza impugnata dalla società).