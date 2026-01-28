Crans Montana indagato un ex responsabile della sicurezza del Comune per i mancati controlli

La procura di Sion ha aperto un’indagine su un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana. È stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito delle verifiche sul rogo del Capodanno al locale ‘Le Constellation’, che ha causato la morte di 40 persone. Gli inquirenti vogliono chiarire se i mancati controlli abbiano contribuito alla tragedia.

Fino a ora i coniugi Jessica e Jacques Moretti erano gli unici a dover rispondere alla giustizia. Nel frattempo è emerso che una banca francese blocco i prestiti proprietari de 'La Costellation' già dal 2021 C'è un nuovo indagato nel procedimento aperti dalla procura di Sion per il rogo di Capodanno al 'Le Constellation', in cui hanno perso la vita 40 persone. Si tratta di un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, stando a quanto rivela l'emittente svizzera Rts. L'uomo, il cui coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni, sarà interrogato lunedì 9 febbraio.

