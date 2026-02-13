Cede porzione di un balcone verifiche in una palazzina nel quartiere Libertà | due famiglie evacuate

Un balcone si è sgretolato in via Pascoli, nel quartiere Libertà, causando la temporanea evacuazione di due famiglie. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio, per mettere in sicurezza lo stabile e verificare eventuali danni alle strutture circostanti. Durante i controlli, gli operatori hanno scoperto che parte del parapetto aveva subito un danno strutturale, probabilmente a causa delle intemperie degli ultimi giorni.

Nel pomeriggio l'intervento dei vigili del fuoco in via Pascoli. L'accesso all'immobile è stato interdetto in attesa di ulteriori accertamenti Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio, in una palazzina di via Pascoli, al quartiere Libertà, dove si è verificato il cedimento di una porzione di un balcone. Il cedimento ha riguardato una porzione di uno dei balconi dell'appartamento ubicato al primo piano. I vigili del fuoco hanno effettuato i primi sopralluoghi, in attesa dell'arrivo del tecnico del Comune che, intervenuto sul posto, ha inibito l'accesso alla palazzina per ulteriori verifiche.