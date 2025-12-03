Un incendio partito ieri mattina verso le 10 quasi certamente da una sigaretta dimenticata accesa in camera da letto. Dal materasso le fiamme si sono propagate nell’abitazione di due sorelle sessantenni al secondo piano di uno stabile di via Milano alta. I vigili del fuoco hanno portato in salvo le due sorelle, peraltro già soccorse da un vicino di casa. Una delle due è stata ricoverata all’ ospedale Sant’Anna per un principio di intossicazione, mentre la seconda ha rifiutato il trasporto in ospedale. Contemporaneamente è stato raggiunto con l’autoscala l’inquilino del piano superiore, e portata al sicuro una pensionata, che ha avuto bisogno del respiratore, mentre altri tre residenti sono usciti autonomamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fuoco in una palazzina. Evacuate 17 famiglie