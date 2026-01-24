Castelfiorentino | crolla il tetto di una palazzina Cinque famiglie evacuate

A Castelfiorentino, il crollo del tetto di una palazzina ha reso necessario l’evacuazione di cinque famiglie. Quattro di queste hanno trovato riparo presso parenti, mentre per la quinta è stata richiesta una sistemazione temporanea attraverso il Comune. L'intervento delle autorità ha permesso di mettere in sicurezza l’edificio, che ora sarà oggetto di verifiche e interventi di ripristino.

CASTELFIORENTINO – I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 6.10 a Castelfiorentino in via del Pantano, per la verifica della staticità della copertura di un edificio composto da 2 piani fuori terra, dal quale provenivano alcuni rumori. Sono 5 le famiglie allontanate per le quali 4 hanno trovato sistemazione dai parenti mentre per una famiglia è stata richiesta la sistemazione tramite il Comune. Sul posto è stata inviata una squadra e richiesto l'intervento del tridimensionale inviato dal distaccamento di Empoli, con il quale sono state effettuate le verifiche dell'entità del danno al tetto. Crolla il tetto, paura nelle abitazioni: evacuate cinque famiglie / FOTOQuesta mattina, a Castelfiorentino, un crollo del tetto ha coinvolto un edificio di due piani, causando l'evacuazione di cinque famiglie. Il tetto scricchiola e poi il crolloCASTELFIORENTINO: Cinque famiglie sono state evacuate nella notte dalla palazzina a due piani dichiarata inagibile. L'allarme lanciato dopo i primi rumori

