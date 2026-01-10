Pitbull vaga libero per strada. Azzanna al collo un bassotto e fa cadere a terra il padrone.

Un pitbull è stato avvistato libero per le strade di Santa Maria a Monte, dove ha azzannato al collo un bassotto, facendo cadere a terra il suo padrone. La scena ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito impotenti all’accaduto. La vicenda evidenzia la necessità di maggiore controllo sui cani di grossa taglia e di interventi per garantire la sicurezza pubblica.

SANTA MARIA A MONTE "Non so nemmo io come ho fatto a far desistere quel pitbull che stava azzannando il mio bassotto. Nel tentativo di strapparglielo dai denti e scappare sono caduto e ho iniziato a scalciare. Alla fine se n’è andato. Me la sono vista brutta e il mio Ettore ora ha una brutta ferita sotto un orecchio e dobbiamo guardarlo giorno e notte perché non si strappi i punti di sutura". A parlare è il padrone del bassotto Ettore che l’altro giorno, alle 14,30, è stato azzannato da un pitbull scappato dall’abitazione del suo proprietario e libero per strada senza museruola. E’ successo a Ponticelli di Santa Maria a Monte, nella piazzetta di fronte all’albergo-ristorante Il Poeta, a ridosso della passserella sul canale Collettore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

