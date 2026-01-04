Lieve recupero idrico negli invasi ma l' agricoltura non è fuori pericolo | Acqua troppo a lungo vittima dell' inerzia politica

L’inizio dell’anno mostra un lieve recupero negli invasi, ma la situazione idrica rimane preoccupante per l’agricoltura. Secondo i dati di Confagricoltura Puglia, sebbene ci siano segnali di miglioramento, la disponibilità di acqua è ancora insufficiente e l’inerzia politica rischia di compromettere la gestione delle risorse idriche a lungo termine. La cautela è d’obbligo, poiché la vulnerabilità del settore persiste.

Un segnale di ripresa c'è, ma sarebbe un errore fatale considerarlo un 'fuori pericolo'. L'analisi dei dati di Confagricoltura Puglia sulla disponibilità idrica all'inizio del nuovo anno fotografa una situazione in chiaroscuro: se da un lato i livelli degli invasi registrano un incremento.

