C’è di più del sesso gay nel successo di Heated Rivalry
Heated Rivalry, la serie canadese che racconta le tensioni tra due squadre di hockey rivali, diventerà disponibile anche in Italia dal 13 febbraio 2026 su HBO Max, con tutti e sei gli episodi in streaming.
Dal 13 febbraio 2026 sono in uscita in streaming anche in Italia su HBO Max i sei episodi di Heated Rivalry, serie tv canadese prodotta da Crave. L’uscita italiana arriva quindi dopo quella in Canada e USA tra fine novembre e Natale, e tra dicembre e gennaio in altri paesi da Oriente a Occidente del mondo. Riscuotendo un po' ovunque clamorosi successi di pubblico e un generale consenso della critica. Come noto, la serie tv creata, diretta e prodotta da Jacob Tierney adatta l’omonimo romanzo di Rachel Reid, secondo della serie di libri (al momento sei pubblicati e uno in arrivo a settembre 2026, tutti inediti in italiano) Game Changers, così chiamati dal titolo del primo romanzo, anch’esso parzialmente adattato in Heated Rivalry.🔗 Leggi su Today.it
Heated Rivalry: tenete d'occhio questo cottage. perché la villa sul lago di Heated Rivalry fa impazzire tutti
La villa sul lago di Heated Rivalry sta attirando l’attenzione di tutti.
Amore gay “Heated Rivalry“ oltre l’omofobia
Su HBO Max arriva una nuova miniserie,
Heated Rivalry è ufficialmente disponibile su HBO Max. x.com
