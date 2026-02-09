Amore gay Heated Rivalry oltre l’omofobia

La letteratura rosa incontra l’hockey su ghiaccio in Heated Rivalry, nuova miniserie che esordirà il 13 febbraio su HBO Max, che trasforma due spietati rivali sportivi in protagonisti di una tormentata love story clandestina. Shane Hollander e Ilya Rozanov duellano sul ghiaccio e sotto le lenzuola con pari foga, interpretati dai giovani Hudson Williams (in passerella a Milano Per DSquared2 nell’ultima tornata di sfilate maschili) e Connor Storrie. Antagonismo, ambizione e attrazione scandiscono anni di scontri e incontri segreti in un crescendo di emozioni che rischia di travolgere carriere e reputazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La serie Heated Rivalry, già apprezzata tra gli appassionati, si inserisce tra le novità più attese di HBO Max in Italia, disponibile dal 13 gennaio.

La villa sul lago di Heated Rivalry sta attirando l’attenzione di tutti.

Pillion : il film queer con Alexander Skarsgård fa quel passo che Heated Rivarly non faIl nuovo film con Harry Melling e Alexander Skarsgård al cinema dal 12 febbraio è un viaggio lucido, divertente e bellissimo in un sottobosco della comunità omosessuale non troppo raccontato ... vanityfair.it

Fra pochi giorni arriverà in Italia tramite HBO Max, eppure ne parlano tutti da mesi. Non si sa bene come sia successo, ma Heated Rivalry ha conquistato milioni di spettatori portando in scena un mix semplicemente irresistibile per il grande pubblico. Vedremo facebook

In edicola oggi con La Repubblica il settimanale D - la Repubblica delle donne con un nuovo numero dedicato a Heated Rivalry con intervista a Jacob Tierney. x.com