Il Tar boccia Città 30 il sindaco di Bologna | Non faremo ricorso

Il Tar ha respinto il ricorso di Città 30, confermando la legittimità della decisione. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha dichiarato che si atterrà alla sentenza e non presenterà ricorso. La decisione chiarisce gli aspetti normativi relativi alle misure di mobilità urbana adottate dall’amministrazione, segnando un passo importante nel confronto tra le politiche locali e le autorità giudiziarie.

