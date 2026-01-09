Sovrintendente San Carlo il tar boccia il ricorso di Manfredi | Nomina valida

Il TAR ha respinto il ricorso di Manfredi, confermando la validità della nomina di Fulvio Macciardi come Sovrintendente San Carlo. La decisione sottolinea che l’operato è stato conforme alla normativa vigente, senza alcuna irregolarità. Questa sentenza chiude una questione giudiziaria, rafforzando la legittimità della nomina e chiarendo l’iter seguito nel rispetto delle procedure legali.

“Nessuna sorpresa. Anche il TAR conferma che il nostro operato è stato corretto e Fulvio Macciardi è stato nominato Sovrintendente nel pieno rispetto della legge. Speriamo che ora cessi ogni forma di contenzioso ed ogni polemica, e si possa lavorare tutti insieme nell'interesse del nostro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: San Carlo, respinto dal Tar Campania il ricorso del Comune di Napoli Leggi anche: Nomina di Macciardi al teatro San Carlo, Giuli: «Con Manfredi non c'è alcuno strappo da ricucire» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Teatro San Carlo: gelo tra Macciardi e il sindaco: altra nomina annunciata via lettera; Teatro San Carlo, una partita a scacchi; San Carlo di Napoli, l’allarme di Manfredi: “Non possiamo perdere competitività”. Macciardi resta sovrintendente del Teatro San Carlo - Fulvio Adamo Macciardi resta sovrintendente del Teatro di San Carlo: è stato respinto il ricorso al Tar Campania presentato dal Comune di Napoli contro la nomina fatta lo scorso agosto dal ministero d ... quotidiano.net

Teatro San Carlo, il Tar Campania respinge il ricorso di Manfredi su Macciardi - Il Tar della Campania ha respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del Teatro San Carlo. rainews.it

San Carlo, respinto dal Tar Campania il ricorso del Comune di Napoli - È stato respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del teatro San Carlo. ilmattino.it

Napoli, il San Carlo non dovrà risarcire Lissner: la decisione Il giudice del Lavoro si è espresso contro l'ex sovrintendente #b9 #siamolart9 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.