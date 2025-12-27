Inter News 24 Corsa scudetto, l’analisi di Franco Causio fotografa un vertice ancora apertissimo tra Inter e Napoli, con Antonio Conte fattore decisivo. La corsa scudetto entra nel vivo e, secondo Franco Causio, il quadro è tutt’altro che definito. Intervenuto sul Quotidiano di Puglia, l’ex campione del mondo ha analizzato l’attuale situazione al vertice della Serie A, sottolineando come il campionato resti equilibrato nonostante il ritorno in testa dell’ Inter. «La corsa in vetta alla classifica della Serie A? È una bella corsa, con l’Inter che adesso è tornata in testa. Ma lassù ci sono tutti», ha spiegato Causio, evidenziando come il margine tra le big resti minimo e come ogni passo falso possa rimescolare nuovamente le carte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Corsa scudetto, Causio avverte: «Inter davanti ma Napoli sempre in agguato»

