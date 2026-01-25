A San Giovanni Galermo, a Catania, si è svolto un ampio controllo della Polizia di Stato, mirato a rafforzare la sicurezza del quartiere. L’operazione, disposta dal Questore, ha riguardato il contrasto allo spaccio di droga, agli allacci abusivi e al maltrattamento di animali, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro e civile per i residenti.

Maxi controllo della Polizia di Stato nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, nell’ambito di un piano straordinario disposto dal Questore per rafforzare la sicurezza e contrastare lo spaccio di droga. L’operazione è stata coordinata dalla squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Commissariato di Nesima, con il supporto della squadra cinofila, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, del X Reparto Mobile e della Polizia Locale. Droga nascosta nei condomini I controlli si sono concentrati in particolare in via Capo Passero, già nota come area di spaccio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, maxi controllo a San Giovanni Galermo: droga, allacci abusivi e animali maltrattati

