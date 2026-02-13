Castagno, una delle stazioni più suggestive della ferrovia Porrettana, si prepara a rinascere grazie ai lavori di restauro avviati ieri dal direttore generale della Fondazione Fs Italiane, che ha visitato il sito per verificare i progressi di un intervento che mira a preservare il suo stile originale e a valorizzarne il fascino storico.

Novità in vista per una delle più iconiche fermate della ferrovia Porrettana: nella giornata di ieri, infatti, il direttore generale della Fondazione Fs Italiane ha effettuato un sopralluogo a Castagno. A darne notizia, attraverso il suo profilo Facebook, è stato lo stesso Luigi Francesco Cantamessa Armati che ha trascorso alcune ore sulle montagne del nostro Appennino, in particolare lungo la ferrovia Porrettana, impegnato in alcune riprese televisive. "Una piccola oasi immersa nel verde”. «Inaugurata per fini turistici nel 1960 – spiega Cantamessa – Castagno è ancora oggi una piccola oasi immersa nel verde dell’Appennino Tosco-Emiliano e punto di fermata per i treni storici che circolano sulla linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castagno, un gioiello lungo i binari. Rinasce la stazione della Porrettana: “Una fermata unica nel suo genere”

