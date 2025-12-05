La magia del Natale illumina Cassano delle Murge | tutti gli appuntamenti
Il programma del Natale cassanese intreccia grandi eventi musicali, tradizioni popolari, spettacoli per bambini, cinema, solidarietà e la magia senza tempo del Presepe Vivente nel borgo antico.L’apertura è affidata alla cerimonia di accensione dell’Albero di Natale, che avrà luogo domenica 7. 🔗 Leggi su Baritoday.it
