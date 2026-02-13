Caso trapianto su bimbo Fico attiva i poteri ispettivi | Piena luce su vicenda gravissima

Fico ha attivato i poteri ispettivi sul caso del bambino di cinque anni sottoposto a un trapianto al Monaldi di Napoli, dopo che emergono dubbi sulla procedura e sulla trasparenza dell’intervento.

Il presidente della Regione sulla vicenda: "Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità" “Voglio esprimere a nome mio e della Giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. Sono ore di grande apprensione e sofferenza. È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico è intervenuto sulla vicenda del trapianto di un cuore ‘danneggiato’ su un bimbo di 2 anni denunciata dai familiari. “In considerazione dell’estrema gravità del quadro che è andato emergendo, ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sei sanitari sono indagati a Napoli per il trapianto di cuore su un bambino.

