Trapianto di cuore danneggiato su un bimbo sei sanitari indagati tra Bolzano e Napoli
Sei sanitari sono indagati dopo il trapianto di cuore su un bambino. I medici delle due equipe, quella che ha eseguito l’espianto a Bolzano e quella che ha effettuato l’intervento a Napoli, sono sotto inchiesta. La procura sta verificando eventuali responsabilità legate alla procedura e alle condizioni dell’organo trapiantato. La famiglia del bimbo, ancora sotto shock, aspetta risposte sulla vicenda.
Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore - danneggiato - che sarebbe stato eseguito su un bimbo di due anni e 4 mesi nell'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre. Si tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l'espianto dell'organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Al momento, per tutti il reato ipotizzato è lesioni colpose. Non tutti i sanitari sospesi dalla direzione del Monaldi risultano indagati. Un altro filone di inchiesta riguarda la chiusura del reparto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il cuore per il trapianto "bruciato", sei sanitari indagati tra Napoli e Bolzano. Come sta il bambino e l'attesa di «un miracolo entro 48 ore»
Trapianto cuore "bruciato", sei tra medici e paramedici indagati dai pm di Napoli. Il bimbo "sta peggiorando"
Trapianto di cuore danneggiato, il cardiochirurgo Chiariello: Scelta probabilmente obbligataSecondo il luminare che operò Papa Ratzinger nella drammatica vicenda del bimbo operato a Napoli l'errore fondamentale è stato nella conservazione dell'organo. E una volta avviata la procedura ... adnkronos.com
Quando il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, cosa succede prima e dopo il trapiantoIl caso del bimbo di Napoli, parla il cardiochirurgo Stefano Carugo del Policlinico di Milano: Si seguono protocolli rigidi dal momento dell’espianto a ... repubblica.it
