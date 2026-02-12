Trapianto di cuore danneggiato su un bimbo sei sanitari indagati tra Bolzano e Napoli

Sei sanitari sono indagati dopo il trapianto di cuore su un bambino. I medici delle due equipe, quella che ha eseguito l’espianto a Bolzano e quella che ha effettuato l’intervento a Napoli, sono sotto inchiesta. La procura sta verificando eventuali responsabilità legate alla procedura e alle condizioni dell’organo trapiantato. La famiglia del bimbo, ancora sotto shock, aspetta risposte sulla vicenda.

