CITTÀ DI CASTELLO - Il Pd fa il punto sulla vicenda giudiziaria Sogepu-Sogeco, che ha suscitato diverse polemiche tra i membri del partito, e durante l’Unione comunale sono stati analizzati i risvolti legati alle indagini sulla gestione dei rifiuti e alle accuse di malaffare che coinvolgono alcuni ex dirigenti.

CITTÀ DI CASTELLO - La vicenda giudiziaria Sogepu-Sogeco, con alcuni spunti critici, è stata uno degli argomenti al centro dell’Unione comunale del Pd. In tutti gli interventi, al netto dei vari punti di vista, si è registrata una generale difesa dei lavoratori di Sogepu e la necessità di non disperdere un patrimonio di competenze che sono al servizio della collettività da 46 anni. In apertura della riunione, a un mese dalla prossima udienza (in tribunale a Perugia per l’11 marzo) il segretario del Pd Michele Ceccagnoli ha parlato del codice etico del partito e ha criticato "chi ha usato spazi pubblici e incarichi politici per ambizioni personali e arrivismo" in riferimento all’ex dirigente Cristian Goracci coinvolto nell’affare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Sogepu-Sogeco. Il Pd fa il punto

Il caso Sogepu si sta sviluppando in un contesto di grande attenzione, tra una complessa vicenda giudiziaria e tensioni interne tra i lavoratori.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Caso Sogepu-Sogeco. Il Pd fa il punto.