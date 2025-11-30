Il quadro economico di Sogepu continua a destare preoccupazione dopo l’audizione del consiglio di amministrazione della società partecipata avvenuto nella recente commissione “Controllo e Garanzia“ riunita mercoledì 26 novembre (per la seconda volta nel giro di tre mesi). I partiti di opposizione denunciano ancora una situazione finanziaria critica, con un debito attuale che ammonta a circa 22 milioni di euro "e che incide pesantemente sulla gestione aziendale". Secondo Emanuela Arcaleni di Castello Cambia, l’audizione del Cda di Sogepu ha delineato "un quadro di scarso ottimismo. L’azienda lamenta condizioni di gara penalizzanti pattuite con Sogeco per la gestione dei rifiuti, che hanno peggiorato i conti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sogepu, il cda in audizione. Il quadro economico preoccupa le opposizioni