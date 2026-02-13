Caso Petrecca Quirinale scrive a Lilli Gruber sulla sanzione a Bulbarelli | Mai intervenuti sulla Rai

Il Quirinale ha scritto a Lilli Gruber per chiarire il caso Petrecca, specificando che non è mai intervenuto sulla Rai né ha imposto sanzioni a Bulbarelli dopo la notizia su Mattarella.

Continua a tenere banco il caso del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca e della sua disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Nelle ultime ore è intervenuto anche il Quirinale con una nota inviata a Lilli Gruber per smentire quanto detto a Otto e mezzo su presunte ingerenze del Colle sulla Rai. Il riferimento riguarda una presunta sanzione chiesta per il vicedirettore di Rai Sport Auro Bulbarelli, che aveva anticipato la presenza a sorpresa di Mattarella alla cerimonia. Per questo Bulbarelli venne sostituito da Petrecca nella telecronaca. Caso Petrecca, Quirinale scrive a Lilli Gruber La nota del Quirinale: "Mai intervenuti sulla Rai" Cosa aveva detto Travaglio a Otto e Mezzo Bulbarelli e la sorpresa di Mattarella a Milano Cortina Caso Petrecca, Quirinale scrive a Lilli Gruber Non capita spesso che il Quirinale intervenga durante una trasmissione televisiva, ma è quanto successo nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, a Otto e Mezzo su La7. 🔗 Leggi su Virgilio.it

