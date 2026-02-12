Milano Cortina Quirinale scrive a Gruber | Richiesta sanzione a telecronista è notizia falsa

Il Quirinale smentisce categoricamente le voci circolate ieri sera sulla richiesta di sanzioni a un telecronista. In una lettera inviata a Lucia Gruber, l’Ufficio stampa della Presidenza ribadisce che si tratta di una notizia falsa, che danneggia l’immagine dell’istituzione. La replica arriva dopo le affermazioni fatte durante la trasmissione, che avevano acceso il dibattito tra gli spettatori e i media.

"Gentile dottoressa Gruber, in riferimento alle affermazioni di alcuni dei suoi ospiti nella trasmissione di ieri, secondo la quale la Presidenza della Repubblica avrebbe chiesto di sanzionare un telecronista, l'Ufficio stampa del Quirinale fa presente che si tratta di una notizia falsa e gravemente lesiva dell'immagine dell'Istituzione".

L’Ufficio stampa del Quirinale smentisce categoricamente la richiesta di sanzioni contro un telecronista fatta durante la trasmissione di ieri sera.

