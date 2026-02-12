Petrecca il vice Bulbarelli e la sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi Ora il Colle non ci sta e avvisa Lilli Gruber | Mai intervenuti sulla Rai

Il Quirinale interviene per chiarire la sua posizione sulla trasmissione di Lilli Gruber. Dopo le polemiche sulla presunta ingerenza del Colle nella Rai, il Colle replica duramente, negando di aver mai interferito. La vicenda si è riaccesa dopo alcune dichiarazioni che hanno fatto pensare a un possibile intervento del presidente Mattarella. La nota ufficiale del Colle è arrivata per mettere fine alle interpretazioni e ribadire che il Quirinale non si intromette nelle scelte televisive.

Sembra alla “Fiera dell’Est” ma per capire perché il Quirinale sia intervenuto in una trasmissione televisiva, ovvero “Otto e mezzo” di Lilli Gruber su La7, per difendersi da presunte ingerenze sulla Rai occorre fare un lungo passo indietro. Si deve partire a quasi due settimane fa, quando Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport e capo progetto di Milano-Cortina, aveva annunciato una « sorpresa clamorosa del capo dello Stato Sergio Mattarella » alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Non doveva farlo. Specialmente se la rivelazione non era stata concordata con il Colle. Per questo per l’evento degli eventi Bulbarelli fu sostituito dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Petrecca

La Rai ha deciso di sostituire Auro Bulbarelli con Paolo Petrecca durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026.

La Rai ha deciso di non far partecipare più Petrecca alla trasmissione finale, senza spiegazioni ufficiali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Petrecca

Argomenti discussi: Chi è Paolo Petrecca, gaffe in diretta alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi al posto di Auro Bulbarelli; Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la…; Tutte le gaffes del direttore di RaiSport Petrecca durante la diretta della cerimonia: i giornalisti chiedono le dimissioni: Figuraccia e danni alla reputazione; Caos Rai Sport a due giorni dalle Olimpiadi, Bulbarelli escluso dopo gaffe su Mattarella: Petrecca al suo posto.

Petrecca, il vice Bulbarelli e la «sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi». Ora il Colle non ci sta e avvisa Lilli Gruber: «Mai intervenuti sulla Rai»La nota dal Colle con le precisazioni alla trasmissione: «Mai chieste rimozioni, sostituzioni, avvicendamenti, punizioni di conduttori televisivi, giornalisti o altri». Genesi del caso che ha reso via ... open.online

RaiSport è lo specchio dell’Italia. Oggi tutti conoscono Petrecca perché è scoppiato il caso di Stato Auro BulbarelliRaisport, ora tutti conoscono Petrecca ma in pochi conoscono il caso politico che ha portato alla rimozione di Auro Bulbarelli ... ilnapolista.it