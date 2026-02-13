Caso Gratteri ventuno consiglieri del Csm | Non trascinare l’organo nel confronto politico

Ventiuno consiglieri del Csm hanno espresso preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Gratteri, ritenendo che si stia cercando di coinvolgere l’organo in scontri politici. La loro posizione arriva dopo che il magistrato ha parlato di possibili azioni disciplinari legate ai referendum. I consiglieri temono che questa discussione possa compromettere l’indipendenza della magistratura, mentre Gratteri insiste sulla necessità di tutelare l’autonomia dei giudici di fronte alle pressioni politiche.

«Preoccupa il tentativo di trascinare il Consiglio superiore della magistratura nel dibattito referendario, ventilando iniziative in chiave disciplinare». È quanto affermano, in una dichiarazione congiunta, venti membri del Csm intervenendo sulle polemiche sorte in merito ad alcune frasi del procuratore Nicola Gratteri. Nel documento si sottolinea che «il Consiglio superiore non può essere usato come strumento di contesa» e si ricorda che «l’azione disciplinare è promossa dal ministro della Giustizia e dal Procuratore generale presso la Cassazione». Al Csm, precisano i firmatari, «spetta decidere, non essere trascinato in annunci mediatici». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha suscitato polemiche dopo aver definito gli elettori come “ignoranti e facilmente manipolabili”, un commento che ha scatenato l’indignazione di molte forze politiche e cittadini.

