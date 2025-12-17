Caso Almasri archiviata la pratica contro Lo Voi al Csm I consiglieri progressisti | Era un avviso ai magistrati sgraditi

Il Csm ha archiviato la pratica contro Lo Voi, confermando l’assenza di incompatibilità ambientale nel caso Almasri. I consiglieri progressisti criticano la decisione, definendola un messaggio ai magistrati sgraditi. La decisione chiude un capitolo che aveva suscitato molte polemiche, lasciando aperta la discussione sulla trasparenza e l’indipendenza della magistratura italiana.

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, archiviata la pratica contro Lo Voi al Csm. I consiglieri progressisti: "Era un avviso ai magistrati sgraditi" Come da attese, il Consiglio superiore della magistratura ha archiviato la pratica di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale aperta nei confronti del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi in relazione al caso Almasri. La proposta di archiviazione della commissione competente (la Prima) è stata approvata dal plenum a maggioranza, con sei astensioni. La pratica era una delle iniziative adottate un anno fa dai consiglieri laici di centrodestra contro Lo Voi, dopo che il pm aveva iscritto nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, denunciati dall'avvocato ed ex politico Luigi Li Gotti per la liberazione e il rimpatrio di Osama Almasri, generale libico accusato di torture.

