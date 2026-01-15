Goldman Sachs Morgan Stanley e BlackRock | i numeri delle grandi banche d’affari

Le principali banche d’affari statunitensi, come Goldman Sachs, Morgan Stanley e BlackRock, hanno registrato risultati superiori alle aspettative. I loro dati finanziari di fine 2024 mostrano una crescita solida e stabile, confermando la buona salute del settore. Questi risultati pongono le basi per un avvio positivo del 2025, offrendo uno sguardo affidabile sulle prospettive delle grandi istituzioni finanziarie americane.

Tutti in crescita e oltre le attese i risultati delle grandi banche d’affari USA, che si presentano all’appuntamento con i contro del 2025 con numeri solidi e migliori delle attese. E’ l’effetto dell’anno propizio vissuto dai mercati, nonostante l’incertezza e la volatilità che ha caratterizzato lo scenario di riferimento. Morgan Stanley in accelerazione con l’investment banking. Morgan Stanley ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 16,9 miliardi di dollari, in aumento del 26% rispetto ai 13,4 miliardi di dollari di un anno prima, mentre gli utili per azione ( EPS ) sono aumentati del 28% a 10,21 dollari risetto ai 7,95 dollari precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

