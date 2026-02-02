Non solo l’ex Principe Andrea chi sono gli altri reali coinvolti nel caso Epstein

La vicenda di Jeffrey Epstein continua a fare scalpore e coinvolge anche altri membri della monarchia europea. Dopo la decisione di togliere i titoli all’ex Principe Andrea, si fanno strada nuovi sospetti su altri reali che sarebbero stati in contatto con il finanziere americano. Le indagini sono ancora in corso, ma il caso ha già scosso profondamente l’immagine delle famiglie reali coinvolte.

Il nome di Jeffrey Epstein continua a scuotere le monarchie europee. Il suo legame più noto in questo ambito resta quello con l’ex Principe Andrea: al figlio prediletto della Regina Elisabetta l’amicizia con il finanziere americano è costata i titoli onorifici e il ritiro dalla vita pubblica. Ma il fratello di Re Carlo non è stato l’unico. L’ultima serie di documenti declassificati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha messo in imbarazzo anche i royal di Norvegia e Svezia. Epstein e la Principessa Mette-Marit di Norvegia. I nuovi documenti su Jeffrey Epstein portano alla ribalta mondiale il nome della Principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Una seconda donna ha raccontato di essere stata inviata da Jeffrey Epstein nel Regno Unito per incontrare l’ex principe Andrea.

Non solo Andrea: altre 3 royal (e un re) inguaiati con Jeffrey EspsteinIl figlio della regina Elisabetta ha perso tutto a causa della discussa amicizia con il pedofilo americano. Ma non è l’unico. Via via che emergono nuovi documenti sulla vicenda, anche altri royal sono ... msn.com

Caso Epstein e royal family, la richiesta di soldi e non solo da parte di Fergie(Adnkronos) - Gli ultimi file pubblicati relativi al caso Epstein non faranno che imbarazzare ulteriormente Sarah Ferguson e le principesse Beatrice ed Eugenia. Non solo l'ex moglie e le figlie di And ... msn.com

Nuove accuse per l'ex principe Andrea dopo la diffusione dei file di Epstein x.com

Per l’ex principe Andrea non c’è pace. I nuovi documenti pubblicati relativi a Jeffrey Epstein rivelano una foto del... Leggi l'articolo #Epstein - facebook.com facebook