Appello per l’omicidio di Anica Panfile | Procura contesta l’assoluzione di Battaggia processo il 24 marzo

La Procura ha deciso di fare appello contro l’assoluzione di Franco Battaggia, l’imprenditore di Treviso che era stato assolto in primo grado dall’accusa di aver ucciso Anica Panfile. Il procedimento d’appello si terrà il 24 marzo.

Il processo d’Appello per Franco Battaggia, l’imprenditore trevigiano assolto in primo grado per l’omicidio di Anica Panfile, è stato fissato per il 24 marzo. La Procura, che aveva contestato la sentenza di assoluzione, ha presentato ricorso, ritenendo la motivazione della Corte d’Assise “illogica e contraddittoria”. Il caso, che ha tenuto banco in Veneto per oltre due anni, tornerà quindi davanti ai giudici veneziani. La vicenda risale al 21 maggio del 2023, quando il corpo senza vita di Anica Panfile, una giovane donna di origine romena, è stato ritrovato in un’area del fiume Piave, nei pressi di Spresiano, in provincia di Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Omicidio di Anica, fissata la data dell'appello per Franco BattaggiaIl procedimento avrà inizio il 24 marzo prossimo. Dopo l’assoluzione in primo grado del re del pesce avvenuta il 2 luglio di quest'anno la Procura ha impugnato la sentenza: «Motivazioni illogiche». trevisotoday.it

