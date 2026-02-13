Casi di scabbia all' ospedale di Salerno Polichetti Udc | Subito interventi per evitare altri contagi

Alcuni casi di scabbia sono stati riscontrati nei reparti dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, spingendo il deputato Udc Polichetti a chiedere interventi immediati per fermare la diffusione.

Secondo Polichetti, la segnalazione arrivata dal sindacato non può essere ignorata: «Il sindacato Fisi ha chiesto informazioni precise su tempi, controlli, pulizia degli ambienti e tutela dei lavoratori" Alcuni casi di scabbia emersi nei reparti dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulle misure adottate per evitare ulteriori contagi. Sulla vicenda è intervenuto Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, chiedendo trasparenza e interventi immediati. “È indispensabile che la direzione dell’ospedale chiarisca cosa è stato fatto e quando- ha detto Polichetti- Medici, infermieri e operatori hanno il diritto di sapere se sono stati esposti e quali controlli e tutele sono previsti per loro”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La sicurezza e le condizioni degli spogliatoi del personale sanitario dell’ospedale “Ruggi” di Salerno sono al centro di preoccupazioni crescenti.

