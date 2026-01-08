Caos sicurezza e spogliatoi per i lavoratori inadeguati all’ospedale di Salerno Polichetti Udc | Situazione inaccettabile

La sicurezza e le condizioni degli spogliatoi del personale sanitario dell’ospedale “Ruggi” di Salerno sono al centro di preoccupazioni crescenti. La gestione di questi spazi appare inadeguata, creando un clima di disagio tra i lavoratori. La situazione, segnalata anche da Polichetti dell’Udc, richiede un intervento immediato per garantire ambienti di lavoro sicuri e dignitosi.

Tempo di lettura: 2 minuti Preoccupazione e allarme per le condizioni di sicurezza e per la gestione di alcuni spazi destinati al personale sanitario dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. Diverse segnalazioni parlano di problemi non risolti che continuerebbero a mettere a rischio lavoratori e pazienti, nonostante interventi giudicati insufficienti. Le criticità riguarderebbero vie di uscita non sempre libere, corridoi ingombrati e difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza in caso di emergenza. A queste si aggiunge il malcontento per lo spostamento degli spogliatoi femminili in locali considerati inadeguati, effettuato senza un reale confronto con il personale e in un periodo di assenza per le festività, con evidenti ricadute sulla dignità e sul benessere delle lavoratrici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos sicurezza e spogliatoi per i lavoratori inadeguati all’ospedale di Salerno, Polichetti (Udc): “Situazione inaccettabile” Leggi anche: Ospedale Ruggi, "sicurezza a rischio e spogliatoi inadeguati": la denuncia di Polichetti (Udc) Leggi anche: Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Il ministro Schillaci intervenga, la situazione non è più sostenibile” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. "Feste nel caos" all’aeroporto di Torino tra ritardi, aggressioni e bagagli perduti: ipotesi sciopero generalizzato - I sindacati chiedono più sicurezza e criticano duramente la Sagat, che gestisce lo scalo di Caselle Torinese L’aeroporto di Torino Caselle versa in uno stato di “gravissimo caos e insicurezza”, con “v ... torinotoday.it

