Sembrava esplosa una bomba | la vicina sulla ristrutturazione di Eros Ramazzotti e i presunti danni da 200mila euro
Una vicina ha riferito di un forte rumore durante i lavori di ristrutturazione di Eros Ramazzotti, sostenendo che si siano verificati danni stimati in circa 200 mila euro. Ramazzotti è stato poi denunciato da un condomino che attribuisce i presunti danni alle operazioni di ristrutturazione. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei lavori in condominio e sulle responsabilità in caso di danni.
Eros Ramazzotti è stato denunciato da un condomino per danni “causati dai lavori di ristrutturazione”. Il racconto di una vicina di casa a Fanpage.it: "È stato come se fosse esplosa una bomba". 🔗 Leggi su Fanpage.it
